Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM В Петербурге расширят контроль за качеством и организацией школьного питания со стороны родителей учащихся, обещают в Смольном.

В середине октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов при посещении новой школы №110 в Выборгском районе города особое внимание обратил на систему питания в школах и детских садах.

«Это вопрос номер один. Я дал поручение комитету по образованию расширить совет родителей, чтобы они могли проверять качество питания в школах», — сказал Александр Беглов.

Он сообщил, что соответствующее распоряжение выйдет в ближайшее время.

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Напомним, недавно серьезное ЧП произошло в школе №508 в Московском районе Санкт-Петербурга. В период с 22 по 30 сентября кишечная инфекция была зарегистрирована у 21 ребёнка. Восьми детям был поставлен диагноз «дизентерия», в больницу попали 11 детей.

Питание в школе организовывал комбинат социального питания «Юность». В отношении него вынесен временный запрет на производство, в школе была проведена дезинфекция, проведено обследование детей и персонала школы, а также персонала «Юности». Материалы дела переданы в суд.