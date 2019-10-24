Пермь, , 12:08 — REGNUM В Пермском крае до 2023 года появится два новых детских технопарка, об этом на заседании Заксобрания региона 24 октября заявил губернатор Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Новые технопарки разместятся в Чусовом и Березниках. Их открытие запланировано в 2021—2022 годах.

Стоит отметить, сейчас один детский технопарк — «Кванториум» — работает в Перми. Кроме того, в регионе функционирует мобильный технопарк «Кванториум». Он уже побывал в двух районах, его посетили почти 500 ребят.

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