Наньнин, Китай, , 12:05 — REGNUM Сразу несколько наёмных убийц были осуждены в Китае за покушение на заказное убийство, которое они отдавали друг другу на субподряд по цепочке, сообщает 23 октября французский телеканал France 24.

Незадачливые наёмные убийцы передавали друг другу контракт на убийство, забирая себе свою маржу и все более и более понижая стоимость контракта. Однако, все пришло к тому, что тот, кому была предложена самая низкая стоимость контракта, решил, что это не стоит риска получить пожизненное заключение.

Суд города Наньнина в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая выяснил, что «мокрое» дело было затеяно еще в 2013 году, когда бизнесмен по фамилии Вэй подал в суд на застройщика Цюй Юхуэя. Опасаясь затяжной юридической волокиты, которая может оставить его ни с чем, Цинь решил нанять убийцу Си Гуаньганя, дабы тот «разобрался» с Вэем, заплатив ему 2 млн юаней ($282 тыс.).

Си не захотел, однако, марать руки и передал контракт на субподряд Мо Тяньсяну за полцены. Мо, в свою очередь, передал дело суб-субподрядчику Ян Каншэну за 770 тыс. юаней. Ян, решив, что может «срубить денег по легкому», надеялся всех перехитрить, отдав дело Ян Гуаншэну за 700 тыс. юаней.

Последний, в сою очередь, решил, что умнее всех и передал дело на подряд уже пятому киллеру в цепочке по имени Линь Сяньсы всего за 100 тыс. юаней ($14 тыс.) или 5% от изначальной стоимость контракта.

Линь, пораскинув мыслями, пришел к выводу, что не хочет сесть на пожизненное всего за 100 тыс. юаней, в случае, если его раскроют, и решил подстроить убийство, договорившись с его потенциальной жертвой.

Вэй, который на тот момент должен был быть уже мертв, сообщил суду, что он встретился с потенциальным убийцей в кафе и согласился попозировать связанным и с кляпом во рту для фотоотчета об успешном убийстве. После фотосессии Вэй поспешил в полицейский участок, где рассказал полицейским свою странную историю.

Полицейские принялись распутывать это дело, с удивлением обнаружив всю эту цепочку подрядчиков и субподрядчиков из наемных убийц. Все пятеро незадачливых «ассасинов» получили тюремные сроки от двух лет и семи месяцев до пяти лет тюрьмы.