Киев, 24 октября 2019, 12:02 — REGNUM Главной угрозой для Украины является массовая эмиграция населения, сказано в результатах опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг». Отчёт опубликован 24 октября на официальном сайте организации.
Массовый отъезд за границу считают главной угрозой для страны 56% опрошенных. Ещё 45% считают таковой обнищание населения. Вымирание населения, вероятность экологической катастрофы и полномасштабной войны с Россией назвали главной угрозой 30% опрошенных.
Исследование проводилось с 19 по 22 октября. Всего были опрошены 2,5 тыс. жителей Украины старше 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Александр Охрименко заявил, что отъезд трудоспособных жителей Украины за границу — это нормальное явление. Благодаря массовой эмиграции, у оставшихся граждан Украины растёт зарплата, отметил он.
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