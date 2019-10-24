Амстердам, , 11:59 — REGNUM 25-летний старший сын семьи, обнаруженной на прошлой неделе на ферме в местечке Рюйнерволд (Ruinerwold), возможно, не удерживался на ферме против своей воли. Газета «Телехрааф» обнаружила в соцсетях сообщения молодого человека, которые указывают на то, что он и в этом году и в 2015 г. находился в канадском городе Торонто.

Если эти сообщения соответствуют истине, то тем самым подтверждается, что дети семьи не находились на ферме на положении узников, пишет газета. Отец семьи Геррит Ян ван Д. находится под арестом по обвинению в удерживании лиц против их воли, в причинении вреда их здоровью и в отмывании денег. Старший сын Ян ван Д. на прошлой неделе появился в местном кафе, после чего стало известно о проживании семьи на ферме.

В постах в соцсети Фейсбук, которые сейчас стёрты, Ян в 2015 писал что получил работу на ферме своей тёти в Торонто. В мае и июне с. г. он снова сообщал, что приехал в Канаду. Из других сообщений стало понятно, что он работал в местной компании Native Creative Economy, владелçем которой является австриец Иосиф Б. Б. был арендатором фермы, на которой проживала семья Ван Д., и был ранее задержан за противодействие следственным действиям полиции. В настоящий момент он, как и Ван Д., подозревается в удерживании лиц против их воли, в причинении вреда их здоровью и в отмывании денег.

Знакомые Геррит Ян ван Д. также утверждают, что он не удерживал детей против их воли, и говорят, что не понимают, почему ему предъявлены обвинения. Один из знакомых Ван Д. высказал предположение, что речь идёт о недоразумении. По его мнению, отец делал всё, чтобы беречь своих детей, но при этом они всегда имели возможность покинуть ферму.

Между тем, отец семьи, которая с шестью детьми много лет жила в изоляции на ферме в местечке Рюйнерволд (Ruinerwold), переведён в тюремную больницу в г. Схевенинген (Scheveningen). При этом суд и прокуратура отказались комментировать причины этого решения. Представитель суда ограничился сообщением об «определённом медицинском состоянии» подозреваемого Геррит Ян ван Д. (Gerrit Jan van D.). Однако известно что три года назад Ван Д. возможно перенёс инсульт.

Тем не менее арест Ван Д. продлён как минимум на две недели. Прокуратура уточнила, что ему разрешено общаться только со своим адвокатом. Ван Д. предъявлено обвинение в удерживании лиц против их воли, в причинении вреда их здоровью и в отмывании денег.

На прошлой неделе стало известно о семье Ван Д., после того как 25-летний старший сын появился в местном кафе. Вскоре после этого на ферме было обнаружено шесть человек.