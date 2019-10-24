Редвуд-Сити, США, , 11:55 — REGNUM В сеть выложили первый тизер-трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой) классической стратегии Command & Conquer, вышедшей ещё в 1995 году. Ролик был опубликован 24 октября на YouTube-канале компании Electronic Arts.

Игра Command & Conquer Remaster

Вскоре поклонники смогут сыграть в ремастер самой первой игры классической серии стратегий, над созданием которого работали бывшие сотрудники студий Westwood.

Разработчики отмечают, что они «воссоздали каждый игровой элемент» в игре, которую теперь можно будет запустить в разрешении до 4K. Кроме того, Command & Conquer получила обновлённый саундтрек, над созданием которого работал композитор Фрэнк Клепацки.

Созданием ремастеров Command & Conquer и Red Alert занимается студия Petroglyph Games. О запуске проекта компания Electronic Arts сообщила в ноябре 2018 года.

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