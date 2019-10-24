Москва, , 11:55 — REGNUM Авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена запустить прямой перелет из Москвы в Лондон зимой. Рейс будет доступен с 20 декабря 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, сообщает информационный портал travel.ru.

По расписанию самолет AirbusA320 будет вылетать из Москвы (аэропорт Домодедово) в 9.55 и прибывать в Лондон (аэропорт Stansted) в 10.50 по местному времени. Рейс обратно будет отправляться в 11.50 и прилетать в Москву в 18.30. На данный момент стоимость билета туда-обратно с учетом багажа до 10 кг и ручной клади составит 17 177 рублей, в одну сторону — 10 130 рублей. Возможно, что ближе к декабрю «Уральские авиалинии» смогут снизить стоимость билетов.

Стоимость самих билетов меньше, чем если бы, к примеру, россияне предпочли бы воспользоваться услугами авиакомпаний Аэрофлот и BritishAirways. Но путешественники вынуждены будут тратить больше денег и времени для того, чтобы добраться от аэропорта, находящегося в дальнем пригороде Лондона, до центра города.