Хайнань, , 11:52 — REGNUM Гостиницы китайского курорта Хайнань намерены привлечь больше туристов из России. Перспективным способом добиться этого владельцы отелей видят во введение системы «все включено», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам президента совета директоров международной туристической службы города-курорта Санья, главного туристического центра Хайнаня, Ван Дон Чин, россияне составляют до трети от всего турпотока, и министерство туризма хочет увеличить это число в два раза. На курортах Хайнаня будет введена система «все включено», полностью идентичная системе в Турции. С этой целью в провинции сейчас работают приглашенные специалисты.

Пока система «все включено» работает во многих отелях категории 4 и 5 звезд. Если разработка окажется удачной, то такая практика будет введена и в 3-звездочных отелях. Ожидается, что переход на эту систему не отразится значительно на цене путевок.