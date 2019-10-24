Рязань, , 11:59 — REGNUM Преподавательский состав Рязанского филиала Московского государственного института культуры до 31 октября 2019 года уведомят об увольнении. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте филиала. Отменены также все конкурсы и выборы на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 23 октября филиал не может принимать на работу и оформлять допуски к работе на условиях почасовой оплаты труда, заключать и продлевать трудовые договоры. Ранее объявленные конкурсы подлежат отмене в связи с ликвидацией организации. До 31 октября всех работников, осуществляющих трудовую деятельность по срочным трудовым договорам, истекающим до конца календарного года, уведомят об увольнении под роспись либо направят документы по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.

Напомним, Рязанский филиал Московского государственного института культуры ликвидирован приказом Министерства культуры РФ. Студентам предложили перевестись в головной вуз для продолжения обучения.

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