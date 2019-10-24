Амстердам, , 11:50 — REGNUM Голландская газета «Алхемеен дахблад» пишет, что со времени принятия в 2018 г. Закона о донорстве 500 тыс. человек зарегистрировались в т. н. национальном донорском реестре. Согласно данным, предоставленными газетой, более половины голландцев пока не определилось с тем, согласны ли на изъятие своих органов после смерти.

Закон о донорстве вступает в силу 1 июля 2020 г. В соответствии с законом совершеннолетние должны зарегистрировать своё согласие или несогласие на изъятие органов. Отсутствие записи в донорском реестре будет рассматриваться как косвенное согласие на изъятие органов.

«Алхемеен дахблад» сообщает, что сейчас в реестре записались 6,7 миллионов человек от 18 и старше. Это 44% всех совершеннолетних в Голландии. Более половина из записавшихся в реестре (3,8 миллиона человек) изъявили желание стать донорами. Около 2,1 миллиона человека зарегистрировали своё несогласие на изъятие органов, а 750.000 человек предоставляют этот выбор своим близким.

Данные также показывают, что мужчины несколько чаще, чем женщины, не соглашаются на изъятие органов: 31% против 29%.

На этой неделе в Голландии начнётся национальная кампания, целью которой станет убедить возможно большее число голландцев зарегистрироваться в донорском реестре.