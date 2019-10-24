Пермь, , 11:50 — REGNUM Фонды Пермской художественной галереи впервые за 20 лет подвергнут реставрации. На ремонтные работы из краевой казны выделят 41 млн рублей. Об этом заявил губернатор Максим Решетников на заседании Заксобрания 24 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Работы проведут до 2024 года. К этому времени отреставрируют около 1 тысячи экспонатов.

Стоит отметить, что ожидается переезд Пермской художественной галереи на новое место — в здании на территории бывшего завода им. Шпагина. Событие должно произойти до 2023 года.

По словам Решетникова, уже получена экспертиза на техническую часть проекта. Планируется, что площадь нового здания Пермской художественной галереи составит более 16 тыс. квадратных метров.