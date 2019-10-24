Ханты-Мансийск, , 11:49 — REGNUM В столице Югры 50 детских площадок не отвечали требованиям безопасности, а 20 до сих пор остаются бесхозными. Молодые общественники совместно с уполномоченным по правам ребёнка в ХМАО проверили минувшим летом и в начале осени более 150 детских и спортивных площадок в населённых пунктах автономного округа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Общероссийского народного фронта в Югре.

«Проверки показали, что нарушения на площадках типичны и, в основном, появились из-за того, что за ними не было надлежащего ухода. Только в Ханты-Мансийске почти 40 объектов были переданы в управление муниципальному предприятию, но ещё около 20 в настоящее время бесхозные», — подчеркнула координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Анастасия Потехина.

Проверка площадок для детей и общественных зон прошла в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе.

В Нижневартовске, к примеру, недостроенный детский сад местные ребятишки приспособили под игры и могли в любой момент травмироваться. Общественники добились сноса опасного долгостроя.

В Сургуте небезопасным для детских прогулок был сквер 31-го микрорайона, а в деревне Шапша Ханты-Мансийского района — футбольное поле. Общественники потребовали от муниципальных властей надлежащего состояния объектов. В Ханты-Мансийске после народного контроля привели в порядок 50 площадок: на 19 демонтировано опасное оборудование, почти на 40 объектах выполнен ремонт.