Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Состояние одного из пострадавших в результате перестрелки в Орловском районе Ростовской области удовлетворительное, его готовят к переводу из реанимации, состояние второго врачи пока оценивают как стабильно тяжёлое.

«У одного состояние стабильно тяжелое. Второго, скорее всего, сегодня будем переводить, он в удовлетворительном состоянии средней степени тяжести», — цитируют РИА Новости представителя больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области были убиты пять человек, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями. СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Причиной стал земельный конфликт между двумя фермерскими семьями. Официально подтверждено задержание одного подозреваемого, по данным СМИ, правоохранителями задержаны двое возможных участников конфликта.