Москва, , 11:46 — REGNUM Почти половина (48%) жителей России считает, что ООН является устаревшим форматом сотрудничества для решения международных проблем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, 8% опрошенных считают, что такие международные организации, как ООН, и вовсе не нужны. При этом 23% — преимущественно молодые люди от 18 до 24 лет (47%) — считают, что ООН — это эффективный формат сотрудничества для решения проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России завили, что власти США пытаются подорвать работу Организации Объединённых Наций.

В российской внешнеполитическом ведомстве напомнили, что США на данный момент являются крупнейшим неплательщиком в бюджет организации. На данный момент долг США перед регулярным бюджетом ООН уже превысил $1 млрд.

Кроме того, США не выдают визы дипломатам ряда стран, которые должны принимать участие в работе ООН. Это также блокирует работу Всемирной организации.

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