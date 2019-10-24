Екатеринбург, , 11:43 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин требует расследовать убийство двух девушек в Екатеринбурге. На волокиту в следственных органах ему пожаловались матери погибших, сообщает пресс-служба СКР.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Вечером девушки находились на склоне горы на Уктусе. В этот момент неизвестный гражданин подошёл к ним и расстрелял.

Одна из девушка погибла на месте. Вторая была госпитализирована, но в больнице скончалась. СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. Но пока конкретных результатов нет. Убийца до сих пор находится на свободе.

Отметим, преступление вызвало широкий резонанс. В местных СМИ публиковались разные версии произошедшего, а также примерный портрет убийцы. В конце концов, более чем через год матери убитых обратились к Бастрыкину. Они заявили о волоките, о том, что место убийства плохо осмотрели, а записи с видеокамер якобы и вовсе не проверяли. Глава СКР дал своим подчинённым месяц на расследование этого громкого дела.