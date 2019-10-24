Киев, , 11:49 — REGNUM Украину в Европе воспринимают как нищего или бездомного, заявил бывший заключённый, участник обмена между Россией и Украиной Олег Сенцов 24 октября в интервью изданию «Новое время».

«Теперь я много общаюсь с европейскими лидерами — политическими, общественными, журналистами. Они по-прежнему готовы нам помогать, озабочены нами, как интеллигентные воспитанные люди озабочены проблемами безработных и бездомных», — рассказал он.

Сенцов отметил, что Украина «так часто при этом выступает в роли попрошайки».

Он добавил, что проситься к европейцам за общий стол не стоит, нужно сделать так, чтобы Украину пригласили.

Ранее Сенцов заявил, что не поддерживает акцию протеста «Нет капитуляции!», направленную против выполнения «формулы Штайнмайера». Он напомнил, что обязательства, указанные в формуле, пообещал выполнить экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте также: Сенцов о «формуле Штайнмайера»: Зеленский выполняет подписанное Порошенко