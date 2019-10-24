Екатеринбург, , 11:42 — REGNUM В Екатеринбурге оштрафовали коллекторскую компанию за регулярные звонки человеку, который давно выплатил все долги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Мужчина погасил сумму ранее взятого кредита, однако ему стали названивать коллекторы. Оказалось, что его кредитный договор передали третьей стороне, но информацию об уступке прав требований задолженности гражданину не сообщили.

Было установлено, что екатеринбуржец получал до 22 сообщений в день от коллекторов, хотя по правилам беспокоить голосовыми или текстовыми сообщениями коллекторские структуры могут не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Организацию «Первое коллекторское бюро» оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение федерального законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Нижнем Тагиле коллекторы угрожали женщине убийством. Горожанка задолжала менее 100 тысяч рублей, и должнице обещали, что могут расправиться с ней и её матерью.

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