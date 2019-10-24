Амстердам, , 11:38 — REGNUM Начальные школы в Голландии (для детей в возрасте от 4 до 12 лет) хотят сами определять количество и время преподаваемых в них уроков. По мнению Организации директоров начальных школ (ОДНШ), такая мера пошла бы на польза развитию детей и их развитию, и была бы удобной для работающих родителей. Организация провела опрос среди своих членов, в ходе которого выяснилось, что 80% директоров начальных школ поддерживает более гибкий подход в этом вопросе.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Закон отводит школьникам на занятия минимум 7520 часов в течении 8 лет. Кроме того, закон указывает, что дети должны посещать школу 5 дней в неделю, а также чётко определяет время и длительность школьных каникул.

В ОДНШ заявляют, что данные законодательные предписания не соответствуют духу времени. Там указывают на то, что некоторым ученикам требуется бóльшее число уроков, а другим, наоборот, меньшее. В частности, на гибкости в определении количества и времени уроков настаивают представители системы специального образования, поскольку многим ученикам в этих школах часто именно в школьное время назначаются приёмы у врачей.

В минувшие годы 11 школ приняли участие в эксперименте, в ходе которого они сами определяли, в какие недели и часы проводить занятия. Однако в этом году министерство приостановило эксперимент: результаты трёх школ оказались неудовлетворительными, а две школы сами отказались от продолжения эксперимента. В новом школьном году оставшиеся шесть школ примут участие в новом эксперименте по выработке более гибкого подхода к организации образования.