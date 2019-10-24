Весной 2019 года казанские чиновники по поручению мэра Ильсура Метшина провели эксперимент — они неожиданно и без предупреждения посещали школьные столовые, где пробовали блюда, предлагаемые школьникам.

Градоначальник на одном из совещаний заявил, что «весь май с понедельника по субботу будем обедать в школах, чтобы «поставить диагноз» школьному питанию».

В середине мая подвели промежуточные итоги «рейдов». По их результатам было принято решение закупить для школьных столовых новое оборудование на 45 млн рублей и недостающую посуду на 11 млн рублей.

«Среди основных замечаний к обедам по системе «ланч-бокс» наиболее часто встречались: холодная еда, невкусные фрикадельки, жесткая говядина, твердые невкусные котлеты. Из замечаний к школам с заготовочными столовыми: невкусный, жесткий плов, невкусные котлеты и другое. В школах с заготовочной системой питания оценки оказались выше, большинство обедов оценивались как «хорошие» и «отличные». В целом твердая оценка «5» выставлена 76 учреждениям, еще 67 получили оценку от 4,1 до 4,9 балла», — резюмировал глава аппарата исполкома Евгений Варакин, добавив тогда, что к 23 школам есть серьёзные замечания.