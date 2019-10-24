Ботлихский район, Дагестан, , 11:43 — REGNUM Избрана мера пресечения в отношении бывшего главы, а ныне члена собрания депутатов села Ботлих в Ботлихском районе Дагестана Мегомедарасула Османова по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По ходатайству следствия народный избранник заключен под стражу, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Напомним, Османов был задержан 22 октября после обысков в его доме. По версии следствия, он, будучи директором комплексного центра социального обслуживания населения в Ботлихском районе, начислял зарплату своей супруге и матери. При этом ни одна из них в этом учреждении фактически не работала.

С апреля 2017 по май 2018 года на основании подложных документов женщинам незаконно начислили из бюджета около 1,2 млн рублей. В последующем деньги, по данным следствия, депутат снимал со счетов родственников и присваивал себе.

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