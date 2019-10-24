Ирвайн, США, , 11:28 — REGNUM Бывший менеджер Xbox Майк Ибарра перешёл в компанию Blizzard. Об этом 24 октября он сообщил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Qwik/status/1187180133095899136

Ибарра разместил эту публикацию через несколько недель после того, как стало известно, что после почти 20 лет работы в Microsoft он решил покинуть компанию. В Blizzard бывший сотрудник Xbox займет должности исполнительного вице-президента и генерального управляющего, он приступит к работе 4 ноября 2019 года.

Майк Ибарра пришёл в Microsoft в 2000 году, в 2009 году он стал главой сервиса Xbox Live. В 2017 году занял пост корпоративного вице-президента направления видеоигр. Стоит отметить, что ранее Blizzard покинули некоторые знаковые фигуры, например, в январе 2019 года с поста президента ушел Майкл Морхейм, который является одним из соучредителей компании.

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