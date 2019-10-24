Анкара, , 12:03 — REGNUM Пресс-служба губернатора турецкой провинции Диярбакыр опубликовала заявление, согласно которому, начатая 22 октября 2019 года в сельской и труднодоступной горной местности района Лидже операция имени шахида (в исламе — мученик за веру) Узмана Чавуша Хатипа Чаглара из внутренних войск успешно завершена.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, задачами операции были определены: нейтрализация террористов Рабочей партии Курдистана, уничтожение их схронов и убежищ, выявление связей между производителями наркотических веществ и наркоторговцами, поиск и изъятие наркотических веществ.

Операция была проведена местным командованием внутренних войск провинции Диярбакыр. По ее итогам было изъято 4562 килограмма гашиша и 184 900 ростков конопли.