Москва, , 11:18 — REGNUM На сегодняшних слушаниях, которые проходят 24 октября в Лефортовском суде Москвы, обвиненный в шпионаже против России гражданин США Пол Уилан потребовал отвода прокурора. Подозреваемый заявил, что он якобы не рассматривает его жалобы.

Кроме того, Уилан ходатайствовал об отводе судьи. Однако обе просьбы судом были отклонены.

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«Суд отказался удовлетворить ходатайство по отводу прокурора. Он не усматривает оснований для его удовлетворения, предусмотренных законом: прокурор не является участником процесса или родственником обвиняемого», — приводит ТАСС слова судьи Сергея Рябцева.

Также судья Лефортовского суда Москвы отказался брать самоотвод на заседании по вопросу продления ареста Уилану.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США Пол Уилан был задержан в конце декабря 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже против России. Известно, что в Москву он приехал на свадьбу к своему другу. В отеле «Метрополь» в центре столицы, где остановился Уилан, ему был передан секретный список сотрудников одной из российских спецслужб. Через пять минут после передачи иностранец был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе разбирательства было установлено, что помимо американского гражданства, Уилан также является подданным Великобритании и гражданином Ирландии и Канады. По российским законам ему грозит до 20 лет лишения свободы. Своей вины Уилан не признаёт.