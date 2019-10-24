Амстердам, , 11:15 — REGNUM Муниципальные службы здравоохранения (МСЗ) в Голландии советуют правительству страны обратить внимание на возможные последствия для здоровья национальной климатической политики. В письме Министерству экономических дел и климата они обращают внимание на возможные риски, которые могут нести с собой предложенные правительством меры по защите климата.

В целом климатическая политика способствует улучшению здоровья, а некоторые из предложенных мер могут оказать даже очень положительный эффект, по мнению МСЗ. Однако некоторые из этих мер могут иметь побочные эффекты, которые, наоборот, представляют риск для здоровья. Поэтому МСЗ призывают привлечь Министерства здравоохранения и инфраструктуры к разработке новых климатических мер.

В частности, эксперты указывают на результаты исследований, из которых следует, что люди, живущие поблизости от ветропарков, страдают от т. н. шумового загрязнения.

Однако самое большое беспокойство у экспертов МСЗ вызывает биомасса. В национальном бюджете уже отведены миллиарды евро на постройку сотен установок, которые будут вырабатывать энергию из биомассы. Однако в последнее время вокруг этой формы производства энергии возникает всё больше вопросов, в частности, с точки зрения её возможной нагрузки на окружающую среду. Растёт число граждан, возражающих против постройки в их городе или селе установок по переработке биомассы.

В МСЗ указывают на то, что не выступают противниками биомассы как таковой. Однако требует тщательного изучения вопрос о последствиях её использования для здоровья. По мнению экспертов МСЗ, опыт широкомасштабного использования биомассы пока ограничен. Соответственно, пока неизвестно, какими будут его последствия. Поэтому МСЗ призывают заранее внимательно рассмотреть этот вопрос.

Письмо МСЗ в министерство стало ответом на приглашение правительства, обращённого к гражданам и общественным организациям, высказаться по поводу предложенных властями климатических мер.