Барнаул, , 11:02 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что вместо ликвидации медицинских вытрезвителей требовалась реформа, но теперь, ради общего блага, их стоит возродить вновь. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM вынесенный в повестку Госдумы соответствующий законопроект, он пояснил:

«Разумеется, с ликвидацией вытрезвителей в своё время поспешили. Требовалась реформа системы вытрезвителей, чтобы уменьшить вероятность злоупотреблений, а не их ликвидация.

Пьяные граждане, оказавшись на улице, рискуют своим здоровьем, а кроме того стали настоящим кошмаром не только для окружающих, но и для медперсонала экстренных служб. Теперь же предстоит весьма трудное дело, поскольку современное законодательство вообще никак не регламентирует работу таких учреждений. Более того, ограничение свободы и лечение при отсутствии информированного согласия рассматриваются как нарушение прав человека.

Однако ради общественного блага назрела необходимость вновь пройти этот путь по возрождению системы вытрезвителей. Это важно как с целью сохранения жизни и здоровья человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, так и с необходимостью его временной изоляции от окружающих».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2012 года сеть медицинских вытрезвителей в России была полностью ликвидирована. В дальнейшем правоохранители руководствовались лишь инструкцией, согласно которой при обнаружении лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, полицеские при необходимости должны оказать им первую помощь и организовать незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой медицинской помощи.

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