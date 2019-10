Оттава, , 11:00 — REGNUM Канадская студия Hinterland выпустила третий эпизод игры про выживание в холоде The Long Dark. Об этом 24 октября сообщил журнал PC Gamer.

Продолжение называется Crossroads Elegy, теперь геймерам предстоит выступить в роли нового главного героя — доктора Астрид Гринвуд. Она будет исследовать канадскую местность Плезант-Валли, чтобы «раскрыть местные тайны и спасти потерявшихся выживших». Разработчики также выпустили трейлер новой части The Long Dark.

Напомним, ранее создатели игры обещали геймерам, что всего будет выпущено пять эпизодов игры. The Long Dark была очень тепло встречена критиками, многие назвали её одним из лучших проектов в жанре выживания от первого лица.

