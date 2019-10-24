Москва, , 11:02 — REGNUM Российская государственная корпорация Роскосмос перенесла запуск грузового космического корабля «Прогресс-13М» к Международной космической станции (МКС) на 1 декабря текущего года. Об этом 24 октября сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

На сайте NASA указывается, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс-13М» запланирован с космодрома Байконур на 1 декабря 2019 года в 14:29 мск, а стыковка грузового корабля с МКС должна состояться 3 декабря в 16:41 мск.

Отметим, ранее, в начале октября, стало известно, что NASA попросило Роскосмос перенести старт ракеты «Союз-2.1а», который ранее был запланирован на 6 декабря 2019 года, для того чтобы не помешать запуску американского грузового корабля Dragon компании Space X, который был запланирован на эту же дату.