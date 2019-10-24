Владивосток, , 10:53 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) принял международную научно-практическую конференцию «Проблемы моделирования социальных процессов: Россия и страны АТР», сообщает 24 октября пресс-служба вуза.

На секциях мероприятия исследователи обсудили количественные и качественные методы в системе социогуманитарного знания, практику проведения социологических исследований в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

С докладами выступили ведущие ученые ДВФУ, Института философии и права Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Северо-Восточного федерального университета (Якутск), Коми научного центра Уральского отделения РАН (Сыктывкар), Российского университета дружбы народов (Москва).

На полях конференции учёные обсудили естественнонаучные методы в социальных и гуманитарных науках, познакомились с новыми практиками проведения социологических исследований. Среди ключевых тем ― модели социального управления и международная интеграция, проблемы и перспективы взаимодействия России и стран АТР, роль социологии в решении актуальных социальных проблем региона.

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