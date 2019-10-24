Волгоград, , 10:55 — REGNUM 41-летнего жителя города Волжский Волгоградской области будут судить за сексуальное насилие над подростком. Мужчина опоил 13-летнего школьника, и пока мальчик был в беспомощном состоянии, надругался над ним. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственно комитете.

Следствие установило, что в мае 2019 года мужчина на улице познакомился с подростком, пригласил его к себе в гости. Дома он угощал школьника спиртным, до тех пор, пока мальчик не уснул. Затем надругался над ним и ушёл из квартиры, заперев гостя внутри. Очнувшись, потерпевший стал стучать в дверь и по окнам, соседи, услышав шум, вызвали полицию. Несовершеннолетний рассказал наряду, как оказался в доме и что с ним произошло.

Вынесение приговора обвиняемый ожидает, находясь под стражей. На стадии расследования он отрицал свою вину в преступлении. Известно, что мужчина был ранее судим, в том числе за убийство и незаконный оборот оружия. В местах лишения свободы он отбыл больше 15 лет, освободившись условно-досрочно в ноябре 2017 года.