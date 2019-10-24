Черкесск, , 10:51 — REGNUM Задержанным 22 октября по делу Арашуковых о хищении газа на многомиллиардную сумму предъявили обвинения. Ахмед Коцба — замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и Виталий Белозерный — директор Ставропольского пивоваренного завода арестованы, передает ТАСС.

Об их аресте сообщил адвокат Артем Шарко. По его словам, подозреваемые в участии в преступном сообществе и хищении газа помещены под стражу. Они будут находиться в СИЗО на территории Ставропольского края до 22 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября также было вынесено решение об аресте Беслану Арашукову, который приходится племянником советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Ему было предъявлено обвинение в присвоении денежных средств в особо крупном размере и в участии в преступном сообществе. Известно, что он не работал в структурах Газпрома.

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