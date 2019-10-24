Москва, , 10:48 — REGNUM Сообщения о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов Сбербанка, которые появились в ряде средств массовой информации, не что иное, как домыслы. Об этом заявили в пресс-службе банка.

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«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы финансовой организации.

В банке заявили, что вся официальная информация по этой теме была опубликована Сбербанком ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка. По информации «Коммерсанта», новое предложение появилось на одном из теневых ресурсов. В предложении фигурирует около миллиона строк с полными данными клиента, которыми располагает банк, а также аудиозаписью телефонного разговора клиента с банком. Всего речь идёт об утечке данных 11,5 тыс. клиентов.

Напомним, в начале октября 2019 года стало известно ещё об одной утечке данных клиентов Сбербанка. Тогда пресс-служба финансовой организации сообщила, что сотрудник Сбербанка продал одной из преступных групп в так называемом «теневом интернете» данные пяти тысяч учетных записей кредитных карт клиентов.