Краснодар, , 10:45 — REGNUM В Краснодаре разгорается конфликт вокруг земель, принадлежащих пайщикам бывшего Пашковского совхоза — как пишут СМИ, землю могут изъять под реализацию планов по расширению аэропорта Пашковский.

Как пишут «Кубанские новости», речь идёт об изъятии 340 га земли. Пайщиков возмутила цена, которая предполагается к выплате за землю — 370 тыс. за гектар, при том, что, пишут СМИ, рыночная стоимость может составлять около 4 млн рублей за гектар.

«Отнимают землю за шапку сухарей! Это настоящий захват», — цитирует пайщиков « Комсомольская правда ».

23 октября пресс-служба аэропорта распространила сообщение, в котором, в частности, говорится, что проект строительства мультимодального транспортного хаба «является совместным проектом администраций Краснодарского края и города Краснодар, федеральных властей и частных инвесторов».

"Все собственники ознакомлены с условиями выкупа земельных участков, часть из них согласилась с предложением и получила выкупную цену. В отношении земельных участков, собственники которых не согласились с ценой выкупа, дела рассматриваются в суде», — уточнили в пресс-службе.