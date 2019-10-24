Краснодар, 24 октября 2019, 10:45 — REGNUM В Краснодаре разгорается конфликт вокруг земель, принадлежащих пайщикам бывшего Пашковского совхоза — как пишут СМИ, землю могут изъять под реализацию планов по расширению аэропорта Пашковский.
Как пишут «Кубанские новости», речь идёт об изъятии 340 га земли. Пайщиков возмутила цена, которая предполагается к выплате за землю — 370 тыс. за гектар, при том, что, пишут СМИ, рыночная стоимость может составлять около 4 млн рублей за гектар.
23 октября пресс-служба аэропорта распространила сообщение, в котором, в частности, говорится, что проект строительства мультимодального транспортного хаба «является совместным проектом администраций Краснодарского края и города Краснодар, федеральных властей и частных инвесторов».