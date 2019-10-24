Екатеринбург, , 10:43 — REGNUM В Екатеринбурге доделывают техзадание по проекту реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом заявил новый глава городского управления культуры Илья Марков, сообщает «Новый день».

Техзадание будет готово уже в скором времени, а проектно-сметную документацию в городе должны подготовить к первому кварталу 2020 года, сказал руководитель. За основу взят проект, который ранее был представлен авторами из Нидерландов.

Сейчас в парке не сформирована команда, которая смогла бы потянуть проект развития парка, признал Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге планируют найти нового руководителя в ЦПКИО. После ухода бывшего главы, Героя России Романа Шадрина парк временно возглавил его заместитель Михаил Юланов.

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