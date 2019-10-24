Уфа, , 10:52 — REGNUM Часть грантов в Башкирии планируют направлять на научные проекты в сфере религиоведения и теологии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании XII Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века», 23 октября передает пресс-служба правительства Башкирии.

Форум прошел 23 октября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» и собрал 400 религиозных деятелей со всего мира, учёных-теологов и экспертов в данной области.

По словам главы Башкирии, в правительстве республики сейчас пересматривают грантовую политику. Часть грантов будет направлена на научные проекты в сфере религиоведения и теологии.

«Мы закрепим это решение. Для нас всех это будет хорошим толчком к изучению истинного и настоящего», — сообщил Радий Хабиров в своем выступлении.