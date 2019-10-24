Могадишо, , 10:47 — REGNUM Вооруженный конфликт и засуха в Сомали вынудили 300 тысяч человек покинуть свои дома в 2019 году. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Норвежского совета по делам беженцев.

В организации сообщили, что из-за отсутствия безопасности гуманитарные работники практически не могут оказывать помощь в сельских районах, в результате чего люди перемещаются в переполненные лагеря для беженцев в городах.

По сообщению телерадиокомпании, в этом году на юге Сомали был самый худший сезонный урожай за последние 24 года, а с 2015 года регион страдает от затяжной засухи.

Кроме того, страна была затронута конфликтом на протяжении более 30 лет, отмечают журналисты.