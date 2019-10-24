Новосибирск, 24 октября 2019, 10:30 — REGNUM Просто возродить вытрезвители не достаточно, отметил ИА REGNUM руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя информацию о том что Госдума в первом чтении обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России.
По мнению Антонова, особняком стоит вопрос об экономической составляющей.
«Если все эти мероприятия будут оплачиваться из и без того дырявого бюджета муниципалитетов, то затея с частно-государственным партнёрством попросту теряет смысл. Если же оплачивать своё прибывание в вытрезвителе будут сами «клиенты», то нужно понять откуда они возьмут деньги. На алкоголь у них деньги есть всегда, а вот на всё остальное вряд ли. Возможно это будет происходить за счёт участия в общественных работах, но для этого нужно принимать не один закон, а несколько. Пока же несмотря на понимание важности данной инициативы вопросов к ней возникает больше, чем ответов», — подчёркивает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, специализированные вытрезвителей в России планируется создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Правила их деятельности будут утверждаться правительством РФ. Организация и мероприятия на регионах.