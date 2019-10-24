Омск, , 10:28 — REGNUM В российские регионы нужно вернуть вытрезвители, убеждён омский политолог Андрей Рудаков.

«В 2014 году я несколько месяцев ходил с полицией в качестве дружинника в зимнее время. Хорошо помню проблему, когда после оформления документов на нетрезвого человека его необходимо было отпускать. А это значительный риск того, что человек, выйдя из тёплого помещения расслабленным, просто не дойдёт до дома. Как минимум по одной этой причине нужно вернуть вытрезвители», — сказал Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя обсуждение в Госдуме законопроекта о возрождении системы вытрезвителей в России.

Однако в этом вопросе интересен следующий аспект: предполагается, что специализированные учреждения будут создавать на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

«Если государство рассчитывает на частные инвестиции, значит проект предполагает прибыль. Если проект доходный, почему государство не инвестирует само, и само не получит всю прибыль? Есть большая вероятность того, что кто-то посчитал экономически выгодной работу по созданию вытрезвителей, и мы увидим крупного игрока или монополиста в этой сфере», — резюмировал политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Госдума в первом чтении обсудит законопроект о возрождении системы вытрезвителей в России. Из теста законопроекта следует, что правила организации деятельности таких специализированных учреждений утверждаются правительством РФ. Организация и мероприятия становятся полномочием региона.

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