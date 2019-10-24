Петропавловск-Камчатский, , 10:25 — REGNUM Известная компания «Роза Хутор» приступила к реализации проект «Три вулкана», направленный на развитие автомобильных, велосипедных и пешеходных маршрутов для экскурсий по Камчатке, сообщает портал «Интерфакс-Туризм».

Председатель Совета директоров ООО «Роза Хутор» Сергей Бачин подчеркнул, что самой большой проблемой региона является его внутренняя недоступность — до многих достопримечательностей можно добраться лишь с помощью самолета или вертолета. Поэтому цель проекта «Три вулкана» — дать возможность туристам познакомиться с уникальной природой Камчатки, используя автомобильные, велосипедный и пешеходные маршруты.

Для реализации проекта было отведено место в 80 км от аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Там будет создан крупный туристический центр, предлагающий широкий спектр услуг: от организации походов и рыбалок до помощи в размещении. Общая стоимость проекта составит примерно 39 млрд рублей, и ожидается, что с его помощью на Камчатку к 2024 году удастся привлечь около 170 тыс. новых туристов.