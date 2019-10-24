Махачкала, 24 октября 2019, 10:32 — REGNUM Операцию по удалению внутримозговой гематомы без трепанации черепа впервые провели в Дагестане. Ее выполнили врачи отделения нейрохирургии республиканской клинической больницы (РКБ), сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
«Врачи прооперировали пациентку с внутримозговой гематомой, возникшей в результате инсульта. Используя новейшую методику, врачи удалили гематому эндоскопически,
В черепной коробке пациентки врачи сделали небольшое трепанационное отверстие и уже через него с помощью современного эндоскопа удалили скопление крови.
По данным пресс-службы, преимущество данной методики в том, что она занимает меньше времени, менее травматична для пациента, а послеоперационное восстановление протекает, как правило, без осложнений.
В минздраве добавили, что проведение этой сложной высокотехнологичной операции на базе РКБ стало возможным благодаря оснащению отделения современной видеоэндоскопической стойкой и навигационной системой.
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