Сергачский район, , 10:20 — REGNUM Проведённый общественностью мониторинг работ по благоустройство общественных пространств в городах Нижегородской области выявил «неуважение к памяти героев Великой Отечественной войны». Снятая для ремонта сквера фигура солдата «продолжительное время валялась на земле, завёрнутая в плёнку». Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском отделении ОНФ.

Фигура солдата на новом пьедестале в Сергаче Onf.ru

Подобное небрежное отношение к памяти героев общественники обнаружили в микрорайоне Гусево в городе Сергаче во время рейда.

По словам активистов, солдата вернули на постамент только после жалоб властям, а до этого основная скульптура композиции лежала среди стройматериалов прямо на земле.

По словам активиста ОНФ Натальи Щеголевой, её «возмутило отношение строителей к памяти», так как памятник, снятый с постамента, к дате их рейда уже продолжительное время находился в таком состоянии. При этом благоустройство только начато и выполнено лишь на 20%, то есть работы далеко не на финишной прямой и место под фигуру можно было найти загодя.

Напомним, в апреле 2019 года в Кулебаках (Нижегородской области) работники подрядной организации покрасили в ядовито розовый цвет мемориал погибшим воинам. После скандала и недовольства горожан, местные власти дали поручение перекрасить и объяснили, что они цвет не выбирали, а инициативу проявил подрядчик в ходе благоустройства. Работы проводило МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление».