Екатеринбург, , 10:34 — REGNUM Новый руководитель Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского может быть определён уже до конца октября 2019 года. Об этом заявил новый глава городского управления культуры Илья Марков, сообщает «Новый день».

По словам чиновника, сейчас в парке нет «внятной управляющей команды». Тем не менее, действующие администраторы продолжают содержать парк и проводить все технические процессы.

«Сезон прожили летний, надеюсь, до конца октября решим вопрос по руководителю», — считает Марков.

По факту, в парке повисла пауза длиной в полгода, когда никаких кардинальных решений в ЦПКИО не принималось.

Как сообщало ИА REGNUM, после ухода бывшего директора, Героя России Романа Шадрина учреждение временно возглавил его заместитель Михаил Юланов.

Ранее в местных СМИ одним из кандидатов на должность руководителя парка назывался депутат гордумы Константин Киселёв. Тем не менее, у парламентария отсутствует хозяйственный опыт.

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