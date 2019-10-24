Воронеж, , 10:17 — REGNUM Некачественно отремонтированные участки дороги Иваново — Кинешма подрядчик приведет в порядок за свой счёт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области. 23 октября участки трассы осмотрел губернатор Станислав Воскресенский.

Локальные повреждения в покрытии проезжей части дороги обнаружены на участке дороги Вичуга — Кинешма в районе круговой развязки. По данным специалистов, при ремонте подрядчик нарушил технологию укладки асфальтобетонной смеси. Глава региона дал поручение руководителю подрядной организации «ДЭП № 17» переделать выполненные некачественно работы. Нарушения выявлены еще на ряде участков этой трассы — здесь покрытие будет уложено повторно, за счет средств подрядной организации. Подрядчик, в свою очередь, обещал устранить все недочеты в срок до окончательной сдачи объекта.

Работы по ремонту дороги по направлению Иваново — Кинешма в целом оцениваются в сумму около миллиарда рублей. Должно быть отремонтировано 59,3 км, в том числе 16,9 км на трассе Иваново — Родники и 42,4 км на участке от Родников до Кинешмы. По состоянию на 21 октября работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия выполнены на 87% (51,7 км).