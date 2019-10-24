Уфа, , 10:35 — REGNUM Родители дошкольников в Уфе больше года судятся из-за переписки в родительском чате. Об этом 23 октября сообщает ГТРК «Башкортостан».

По данным журналистов, в чате родителей дошкольников одна мама сделала замечание другой. Женщину возмутило то, что мальчик крутился во время тихого часа около ее дочки без штанишек.

Сотрудники СМИ отмечают, что виртуальная беседа переместилась на улицу, где произошла драка, которая попала в объективы уличных камер наблюдения. Маму мальчика обвиняют в нанесении легкого вреда здоровью женщине, написавшей сообщение в чате.

Сообщается, что при рассмотрении дела в мировом суде, «обидчицу» оправдали. Потерпевшая подала апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция решение мирового суда отменила.

Уголовное дело было отправлено на новое рассмотрение.

За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью женщине может грозить до четырёх месяцев ареста.