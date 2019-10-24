Воронеж, , 10:06 — REGNUM Жители домов в воронежском микрорайоне Березовая роща протестуют против строительства рядом с их домами жилой высотки — накануне, 23 октября, противостояние вылилось в драку протестующих с рабочими и сотрудниками ЧОП, охранявшими стройку.

Негодование жителей вызвало появление высокого забора прямо во дворе дома №6"б»: люди опасаются, что 24-этажный дом намерены построить прямо на детской площадке, сообщили «Вести-Воронеж». У стройплощадки собрались десятки жителей, но встретили их недружелюбно — на стройке уже дежурили сотрудники ЧОП. По словам жителей, в стычке пострадала женщина.

«Они угрожали нам, предлагали выйти за забор строительной площадки и разобраться «как мужчины», — рассказал «Вести Воронеж» один из жильцов.

В мэрии Воронежа сообщили, что «ООО «Легенда Парк» имеет действующее разрешение на застройку территории, в том числе ‑ и территории детской площадки, которая, по данным администрации города была установлена незаконно.

«Однако застройщик пообещал не трогать площадку. После проведения необходимых работ забор уберут», — прокомментировали ситуацию в мэрии.