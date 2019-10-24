Хух-Хото, Китай, , 09:53 — REGNUM Группа по управлению границей во Внутренней Монголии на севере Китая сообщила о подрыве 186 снарядов времен Второй мировой войны, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Команда из аймака Шилин-Гол обнаружила несколько снарядов и гранат во время конного патрулирования территории, а также отметила их местоположение. Дальнейшее исследование местности при помощи специализированных средств выявило в округе еще более 100 снарядов.

В общей сложности 186 снарядов было извлечено из земли за шесть часов работ, включая 139 гранат и 47 головных частей. Эксперты утверждают, что снаряды затонули в болоте и принадлежали советской Красной амии времен Второй мировой войны. Несмотря на то, что снаряды проржавели, детонаторы остались в рабочем состоянии.

Как сообщил глава группы Бай Ху, в мае 2011 года было уничтожено порядка 190 снарядов японских войск времен Второй мировой в радиусе 15 км от места новых находок. Все снаряды были подорваны.