Сеул, , 09:55 — REGNUM 24 октября правоохранительные органы Южной Кореи арестовали жену бывшего министра юстиции Чо Гука профессора Чон Гён Сим. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, ордер на арест был выдан судом Центрального округа Сеула в связи с подозрениями по уничтожению важных улик.

Ранее, 23 октября Чон Гён Сим была вызвана на допрос, который продолжался с 10:30 до 17:50.

Известно, что женщине предъявлены обвинения по 11 пунктам, среди которых использование поддельного сертификата от университета Тонян (Dongyang University) при поступлении дочери в высшее учебное заведение, растрата корпоративных средств, уничтожение улик.

Стоит отметить, что адвокаты Чон Гён Сим отвергают все обвинения.

Известно, что прокуратура намерена заключить женщину под стражу до 20 дней, а также продолжить расследование по другим обвинениям.

Предполагается, что на допрос также может быть вызван бывший министр юстиций Чо Гук.

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