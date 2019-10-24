Осака, Япония, , 09:52 — REGNUM Международная выставка туризма в Японии Japan Tourism EXPO открылась 21 октября в городе Осака. Об этом сообщается на сайте выставки.

Выставка является ежегодной и проводится с 2014 года. Ранее ее проводили в Токио, и в Осаке она впервые. Мероприятия будут проходить до 27 октября.

Сообщается, что вы выставке примет участие делегации более чем из 100 стран и регионов. В том числе там представлены и российские туристические компании. В Японию приехали участники с Сахалина, из Хабаровского края, Бурятии, а также Амурской и Ленинградской областей.