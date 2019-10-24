Дубна, Московская область, , 09:37 — REGNUM Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) и министерство образования, науки и технологического развития Сербии подписали дорожную карту сотрудничества на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе института.

«Сербия сможет быстрее получать опыт работы с новейшим оборудованием ОИЯИ, доступ к новым технологиям и методам их внедрения, а также опыт работы с экспертами самого высокого уровня», — прокомментировал подписание соглашения госсекретарь сербского министерства Владимир Попович.

Отмечается, что визит делегации из Сербии состоялся во время проведения в Дубне очередной пятой сессии Объединенного координационного комитета по сотрудничеству ОИЯИ и Сербии.

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