Челябинск, , 09:25 — REGNUM В Челябинске 22-летний студент получил срок за незаконный оборот более 1,2 кг. наркотических средств. Приговор вынес Ленинский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин приехал в Челябинск из Московской области. При себе у него нашли более 1,2 кг нарковеществ. Товар он расфасовал и собирался продавать на Южном Урале, но этим планам помешали сотрудники правоохранительных органов.

Студент свою вину полностью признал. Суд назначил ему семь лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.