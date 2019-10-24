Новосибирск, , 09:22 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 24 октября, завершился пожароопасный сезон, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«Пожароопасный сезон закрывается в связи с понижением температуры воздуха, выпадением осадков и отсутствием степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды», — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков.

Также отменён введённый ранее особый противопожарный режим.

По официальным данным, с начала действия пожароопасного сезона — с 26 апреля 2019 года — в новосибирском лесном фонде зафиксировано и потушено 402 лесных пожара на общей площади 2 тыс. 117 га. Последний пожар произошёл 15 октября на территории Чулымского лесничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление губернатора Новосибирской области об окончании пожароопасного сезона в регионе за подписью и.о. губернатора региона Владимира Знаткова было опубликовано несколько дней назад.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирской области завершается пожароопасный сезон